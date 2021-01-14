شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ويحافظ على ثباته دون مستوى 25.50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 22.87 الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي، مع التذكير بأن الثبات دون 25.50 مهم لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط