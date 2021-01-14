شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الآن ليتحرك فوق 1855.70، بينما لا يزال التأثير السلبي لنموذج العلم الهابط فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 1800.00 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1855.70 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1815.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط