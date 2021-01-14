شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية هذا الصباح ويعود للتذبذب حول 1.3650، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي ليشكّل حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3860، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.3590.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3570 والمقاومة 1.3740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد