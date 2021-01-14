شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.2173، ليبقى الضغط السلبي مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.2064 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2135 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف السلبية التي تمتد إلى 1.1975.

وبشكل عام، سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستويات 1.2173 ثم 1.2220 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط