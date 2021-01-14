شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحلق عالياً – تحليل – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولد مان ساكس (GS) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر السهم على سعر 302.94 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 305.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 325.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد