شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة الفرعي 278.40، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشراء الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 278.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 292.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه