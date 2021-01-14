شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يغلق على انخفاض تكتيكي - تحليل – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.89% بما يعادل -1.86 نقطة ليستقر على سعر 207.02 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 204.75، ليستهدف مستوى المقاومة 216.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه