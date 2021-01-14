شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة 11 شهرا بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين ، ويكبح الخسارة انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،بجانب الآمال المنعقدة على خطة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 0.6% إلى مستوي 52.53$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.82$، وسجل أعلى مستوي عند 53.26$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 55.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.97$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.42$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 53.90$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% بعدما سجلت سابقا مستوي 57.40$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم" قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لأعلى مستوى فى أكثر من عشرة أشهر ، مع تضاعف الإصابات فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا.

وفى نفس الإطار أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا يوم الأربعاء عمليات إغلاق أكثر صرامة للحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "سريعة الانتشار" التي تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 8 كانون الثاني/يناير ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ، طبقا لتوقعات معظم خبراء الطاقة.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 482.18 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وتترقب أسواق الطاقة عن كثب خطة الإغاثة الضخمة من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم.