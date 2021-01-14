بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 19.91 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 91ر19 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5656 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 10ر308 مليون سهم تمت عبر 12225 صفقة نقدية بقيمة 16ر46 مليون دينار (نحو 3ر152 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 09ر8 نقطة ليبلغ مستوى 03ر4619 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر244 مليون سهم تمت عبر 7338 صفقة نقدية بقيمة 9ر17 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 68ر25 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6182 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر63 مليون سهم تمت عبر 4887 صفقة بقيمة 21ر28 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 51ر24 نقطة ليبلغ مستوى59ر4761 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر157 مليون سهم تمت عبر 4701 صفقة نقدية بقيمة 6ر14 مليون دينار (نحو 18ر48 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الديرة) و(معادن) و(أركان) و(المنار) أما شركات (زين) و(بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(ياكو) و(المصالح ع) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.