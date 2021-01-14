أسعار الذهب تتراجع وتسجل هبوطًا ملحوظًا وعيار 21 يسجل 808 جنيها للجرام

الشارقة - اميمة ياسر - الموحز

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 14 يناير 2021 فى مصر، هبوطا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميا من 1858 إلى 1842 دولار حتى صياغة هذه السطور، وهو ما أثر على سعر الذهب فى مصر، مع توقعات باستمرار تذبذب أسعار الذهب بين الهبوط والارتفاع خلال الساعات القادمة.

وهبط سعر الذهب عيار 21 فى سوق الصاغة، وهو يعتبر العيار الرئيسي بمصر، من 812 كسعر إغلاق السوق أمس إلى 808 جنيهات للجرام حتى صياغة هذه السطور، الأمر الذى قد يؤثر فى حركة مبيعات المعدن النفيس فى الأسواق. خسيما نشر موقع "اليوم السابع".

وكانت التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع الذهب على المستوى المحلى فى مصر، لكن تراجع السعر العالمى للذهب مع انتعاش عوائد السندات واقتراب بايدن من كرسى الرئاسة فى أمريكا انعكس على سعر أونصة الذهب عالميا والتى تراجعت قرابة 16 دولارا حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار الذهب 18 يسجل اليوم 692.50 جنيه.

عيار الذهب 21 يسجل اليوم 808 جنيهات.

عيار الذهب 24 يسجل اليوم 923.50 جنيه.

الجنيه الذهب يسجل 6464 جنيها.

أونصة الذهب 1842 دولار.

وكان سعر الذهب سجل تذبذبا مستمر طوال تعاملات مساء أمس، ليسجل الذهب سعر ظل يتأرجح بين 810 إلى 812 جنيها، وكانت التوقعات تشير إلى استقرار الذهب عند 813 جنيها للجرام، لكن تراجع سعر الذهب عالميا يلقى بظلاله على سعر الذهب فى مصر.