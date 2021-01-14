شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لريادة الأعمال التابع لأرامكو يزيد تمويلاته للشركات الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ضاعف مركز شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" نسبة إقراض الشركات الجديدة والناشئة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف خلال العام 2020 من حيث عدد القروض.

وضخّ المركز المزيد من الأموال لدعم الأعمال التجارية عبر الاستثمار في رأس المال للشركات، وذلك ضمن جهود المركز لتعزيز الدعم المادي لرواد الأعمال في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وارتفعت مدفوعات القروض المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 31 مليون ريال في العام 2020.

وخصّص مركز "واعد" 43 مليون ريال لاستثمارات رأس المال الاستثماري، وذلك بزيادة بلغت 34% مقارنة بـ 32 مليون ريال في عام 2019.

وأشار مركز "واعد" إلى أن عدد القروض الممولة في العام 2019م بلغ 4 قروض في حين ارتفع عدد القروض في عام 2020 إلى 12 قرضاً.

وزاد المركز عدد اتفاقيات رأس المال الاستثماري المنفذة من 7 إلى 9 اتفاقيات خلال الفترة نفسها، واستثمار المركز بأكثر من 375 مليون ريال لدعم نمو مئات الأعمال المبتكرة في المجال الرقمي في المملكة.

ومؤخرا، حلت السعودية كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال وذلك في تقرير المرصد العالمي.

حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم وذلك بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية.

وكانت آخر جهود المملكة في دعم رواد الأعمال ما قام باعتماده بنك التنمية الاجتماعية السعودي من مبادرة بقيمة 12 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة، في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشمل المبادرة دعم 5 مسارات نوعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب.