شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لأوبك: خفض النفط السعودي سيساعد في مواجهة تراجع الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

وأفاد باركيندو، متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية "مرتفعة جدا"، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس 2020.

وقالت بترو لوجيستكس لتتبع الناقلات، مؤخرا، إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75% في ديسمبر 2020، مسجلا أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو 2020.

وقال سيتي بنك في تقرير صدر مؤخرا، إن خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وتوقع التقرير تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط للشهر السادس على التوالي في ديسمبر جاء مدعوما باستمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في دول أخرى بالمنظمة.

واستقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، تتجاذبها زيادة إصابات كوفيد-19 العالمية وتراجع فاق التوقعات لمخزونات الخام الأميركية كان قد أطلق موجة صعود في وقت سابق.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي صدرت مؤخرا، تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 484.5 مليون برميل.