شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبل الكشف عن خطة "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، قبل قيام الرئيس الأمريكي المنتخب" جو بايدن" بالكشف عن خطة التحفيز الاقتصادي فى وقت لاحق اليوم.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.2135$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2156 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2171$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2132$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل الكشف عن خطة "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ضد الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب"جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم عن خطة "تريليونات" الدولارات للإغاثة من فيروس كورونا ،وذكرت شبكة "سي آن آن " الإخبارية أن الحزمة الجديدة ستكون بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.