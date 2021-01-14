شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تخفض إمدادات النفط لشركات تكرير آسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت شركة أرامكو السعودية إمدادات خام النفط تحميل فبراير إلى ما لا يقل عن 3 مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 3 آخرين.

يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بحسب وكالة "رويترز".

وستُبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وفي العام الماضي، خفضت شركة الطاقة الحكومية العملاقة شحنات الخام بين يونيو وأغسطس لمشترين آسيويين بعقود محددة المدة امتثالا لاتفاق أوبك+.

ومؤخرا، أظهرت وثيقة حديثة أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.