شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية عطاء التعليمة تُقر توزيع أرباح سنوي بـ40 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مساهمو شركة عطاء التعليمية "عطاء" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، المنعقدة مؤخرا، على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال، وبقيمة ريال واحد للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأحقية كانت للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

ووافق المساهمون على صرف مبلغ 1.35 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 150 ألف ريال لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31 يوليو 2020، كما أقر المساهمون بنود الجمعية ومنها البنود المتعلقة بالقوائم المالية عن السنة المالية السابقة للشركة.

كان صافي أرباح عطاء التعليمية قد تراجع بنسبة 8.4% خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، ليصل إلى 75.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 82.7 مليون ريال في السنة المالية السابقة لها.

كذلك تراجع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية بنسبة 69.7% بالربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020، ليصل إلى 4.92 مليون ريال، مقارنة بنحو 16.25 مليون ريال صافي ربح بالربع المماثل من السنة المالية السابقة.