شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالمزيد من الاندماجات والاستحواذات بقطاع التأمين السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع رئيس المشورة في جي آي بي كابيتال عبدالله الحامد أن نرى المزيد من الاندماجات والاستحواذات في قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية.

وقال الحامد إن التفاؤل ظهر جلياً في سوق الأسهم السعودية، بعد الأداء الاقتصادي الجيد في الربع الرابع، والسيطرة نسبياً على الظروف الناشئة عن تحديات جائحة كورونا، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبر أن السوق السعودي لديه الكثير من الفرص الجيدة، والتي ستستفيد من مبادرات الدعم المقدمة، مضيفا أن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وزيادة قيمة الانفاق في مشاريعه سيمثل تحفيزا أكبر للسوق المالية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة أمس الأربعاء، مرتفعا 0.34% ليكسب 29.83 نقطة، إلى مستوى 8914.29 نقطة، بتداولات زادت على 10 مليارات ريال.

وعلى مستوى عمليات الاندماجات والاستحواذات، كانت شركة ولاء للتأمين قد أعلنت عن زيادة رأسمالها بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

وكان عبدالله التويجري، مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، توقع في وقت سابق أن يشهد قطاع التأمين في السوق السعودية في المستقبل القريب، توقيع اتفاقيات لبحث جدوى عدد من الاندماجات.