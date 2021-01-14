تغييرات إدارية لتسريع تطبيق استراتيجية النمو في «سلامة»

دبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن تعيين فاهم الشحي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة عقب استقالة برويز صديق مؤخراً من منصب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ عام 2018، حيث انضم إلى الشركة في عام 2016.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة سلامة: «بالنيابة عن مجلس إدارة سلامة يسعدني أن أرحب بالرئيس التنفيذي الجديد. الشحي يتمتع بخبرة واسعة في تطوير الشركات على الصعيدين التشغيلي والاستراتيجي، والتي ستمكنه من قيادة تطور سلامة مستقبلاً كشركة حديثة تركز أعمالها على العملاء. ومستنداً إلى خبراته في قطاعات متعددة، سيعمل الشحي مع مجلس الإدارة لتسريع تطبيق استراتيجية النمو التي تنتهجها سلامة، وحفز ربحية أعمالها الأساسية ودخلها الاستثماري، مع ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق خدمات التكافل الإماراتية. وأود أيضاً أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي السابق برويز صديق على مساهماته القيّمة وجهوده الكبيرة في الشركة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في مساعيه».

ومن جانبه، علق فاهم الشحي: «لقد كنت متابعاً لأعمال شركة سلامة قبل انضماني إليها، ولطالما أذهلني تطورها وريادتها في قطاع التأمين الإسلامي عبر ما تقدمه من منتجات وخدمات تتمحور حول العميل، والتي فازت بالعديد من الجوائز المرموقة على مستوى القطاع. ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه الشركة العريقة، وأتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وموظفيها وعملائها وشركائها لنرسخ معاً مكانتها المتميزة ونرتقي بها إلى مزيد من النجاح، مرتكزين في مساعينا هذه إلى ممارساتها التجارية القوية وحلولها القائمة على التكنولوجيا».

وشغل الشحي قبل انضمامه إلى سلامة منصب نائب رئيس تطوير الأعمال لدى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، حيث عمل على إبرام علاقات تجارية وقاد جهود تحسين الاستثمارات الرأسمالية والأداء للشركة. ويشغل الشحي أيضاً عضوية مجلس إدارة ومنصب العضو المنتدب لشركة «مسار للحلول». وتولى قبل ذلك عدّة مناصب إدارية عليا في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجموعة اتصالات، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تكافل الإمارات- تأمين.

