شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى حاجز 104 ين والأنظار على كشف بايدن عن خططته التحفيزية وحديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن خطته التحفيزية.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 104.01 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.89، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.20، بينما حقق الأدنى له عند 103.79.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي أظهرت نمو 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 2.0% مقابل 2.3%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.2%.

وجاء ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 17.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.4%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت إلى توسع الحكومة اليابانية في حالة الطوارئ لتشمل المزيد من المناطق ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في اليابان.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 785 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة برينستون، بخلاف ذلك، وبالنظر إلى التطورات السياسة في واشنطون، فقد تابعنا تمرير مجلس النواب مشروع قانون عزل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري بسبب تحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال العنف التي حدثت في العاصمة واشنطون الأسبوع الماضي.

ويذكر أن تلك المحاولة لعزل الرئيس الأمريكي هي الثانية من مجلس النواب عقب أكثر من عام من فشل المحاولة الأولى والتي فشلت نظراً لعدم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك وتتجه الأنظار بذلك من جديد لمجلس الشيوخ، ونود الإشارة، إلي أنه قد تم نشر قوات من الحرس الوطني في مبنى كابيتول هيل بالعاصمة لتأمينه ضد أعمال عنف محتملة عقب تصريحات ترامب بأن عزله قد يؤدي لعدم الاستقرار لبلاده.

ويأتي ذلك قبل أيام معدودة على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي في 20 من كانون الثاني/يناير، ويذكر أن بايدن الذي من المقرر أن يصبح الأربعاء المقبل الرئيس الأمريكي السادس والأربعين نوه الجمعة الماضية أنه سيقوم الخميس بإطلاق حزمة تحفيزية ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا مصرحاً آنذاك أن التحفيز ستكون بتريلونات.