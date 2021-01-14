شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار والأنظار محضر المركزي الأوروبي وكشف بايدن عن خطته التحفيزية وحديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن خطته التحفيزية.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.2147 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2157، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2136، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2172.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 785 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة برينستون، بخلاف ذلك، وبالنظر إلى التطورات السياسة في واشنطون، فقد تابعنا تمرير مجلس النواب مشروع قانون عزل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري بسبب تحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال العنف التي حدثت في العاصمة واشنطون الأسبوع الماضي.

ويذكر أن تلك المحاولة لعزل الرئيس الأمريكي هي الثانية من مجلس النواب عقب أكثر من عام من فشل المحاولة الأولى والتي فشلت نظراً لعدم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك وتتجه الأنظار بذلك من جديد لمجلس الشيوخ، ونود الإشارة، إلي أنه قد تم نشر قوات من الحرس الوطني في مبنى كابيتول هيل بالعاصمة لتأمينه ضد أعمال عنف محتملة عقب تصريحات ترامب بأن عزله قد يؤدي لعدم الاستقرار لبلاده.

ويأتي ذلك قبل أيام معدودة على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي في 20 من كانون الثاني/يناير، ويذكر أن بايدن الذي من المقرر أن يصبح الأربعاء المقبل الرئيس الأمريكي السادس والأربعين نوه الجمعة الماضية أنه سيقوم الخميس بإطلاق حزمة تحفيزية ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا مصرحاً آنذاك أن التحفيز ستكون بتريلونات.