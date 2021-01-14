شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الدعم- تحليل - 14-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيله لتذبذبات سلبية لحظية لنلاحظ من الرسم المرفق اقترابه من دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 126.05 متأُثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا قرب مستوى 20.

يعتمد السيناريو الصاعد على قوة الدعم الحالي ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لهجوم صاعد جديد وليستهدف من خلاله مستوى 127.50 و 128.25 على التوالي, أما تسلله دون الدعم فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليجبره على تكبد العديد من الخسائر بهبوطه نحو 125.10 وصولا للمتوسط المتحرك 55 والمتمركز قرب 124.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.05 و 127.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم