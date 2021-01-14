شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس المقاومة-تحليل - 14-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج اندفاعه الأخير بتسجيله للهدف المستقر عند 142.25 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات جانبية مختلطة لينحصر بذلك ما بين المقاومة الحالية ومستوى 141.05 لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحقيق اختراق المقاومة واستهداف مستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 142.75 و 144.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.05 و 142.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق المطلوب