شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من المقاومة– تحليل - 14-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي جديد محققا بذلك مستوى 1100.00 وليحافظ بذلك على تمركزه دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1125.00, لذلك سنبقى على توقعنا التصحيحي الهابط ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو 1025.00 و 950.00 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لنبدأ بترجيح استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1180.00 و 1255.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة