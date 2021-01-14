شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل -14-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بتذبذبه المتكرر قرب الدعم الممتد حاليا نحو 3.5750 نظرا لافتقاره المستقر للعزم الإيجابي نتيجة تمركز مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, نؤكد على أهمية الثبات فوق الدعم الحالي ليقلص ذلك من فرص تكبد السعر لأي خسائر غير متوقعة ولننتظر تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإيجابية المستقرة عند 3.7200 و 3.7900 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5800 و 3.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم