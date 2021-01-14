شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتجه للتعافي – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الفرنك دعم قوي عند مستوى 0.8860 ويجد صعوبة في كسره، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية ويشير إلى التوجه للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد، في طريقه لاختبار مستوى 0.8923 من جديد.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 0.8860 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8820 والمقاومة 0.8950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد