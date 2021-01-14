شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار جانبي منذ يوم أمس، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل دعم جيد أمام السعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.7695، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7690 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد