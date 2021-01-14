الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 14-01-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس كتصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي تم قياسها من 50.55 إلى 57.39، حيث يستقر الآن عند مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل دعم مهم عند 55.78، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليبقى السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً حتى الآن.

 

أهدافنا الرئيسية المتوقعة تبدأ عند 57.77 وتمتد إلى 60.65، مع الانتباه إلى أن كسر 55.78 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 54.78 وقد يمتد إلى 54.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.77

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا