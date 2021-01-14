شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس كتصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي تم قياسها من 50.55 إلى 57.39، حيث يستقر الآن عند مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل دعم مهم عند 55.78، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليبقى السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً حتى الآن.

أهدافنا الرئيسية المتوقعة تبدأ عند 57.77 وتمتد إلى 60.65، مع الانتباه إلى أن كسر 55.78 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 54.78 وقد يمتد إلى 54.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.77

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد