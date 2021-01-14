شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية يوم أمس ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويتجه نحو إجراء بعض التصحيح الهابط، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية قد تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، مما يشجّعنا على ترجيح الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً التوجه نحو مستويات 54.62 ثم 56.00 كأهداف إيجابية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 52.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط يستهدف اختبار مستوى 51.30 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد