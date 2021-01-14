شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك بشكل سلبي – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 25.50، ويقدّم تداولات سلبية ليبدأ بالابتعاد عن هذا المستوى، مما يقود السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مناطق 22.87 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الإشارة إلى أن اختراق 25.50 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط