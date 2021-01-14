شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتأثر بنموذج سلبي – تحليل - 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي يوم أمس ليكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض الآن، حيث يبدأ السعر اليوم بميل هابط إضافي ليهاجم مستوى 1838.10، وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً مناطق 1800.00 على المدى القريب.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الميل الهابط المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1855.70 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1815.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط