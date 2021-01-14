شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 517 مليار يوان أي ما يعادل 78.2$ مليار مقابل ما قيمته 507 مليار يوان أي ما يعادل 75.4$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 466 مليار يوان أي ما يعادل 72.0$ مليار، وذلك على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات دون التوقعات وتسارع نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.