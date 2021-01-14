الاقتصاد

اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات

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اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 517 مليار يوان أي ما يعادل 78.2$ مليار مقابل ما قيمته 507 مليار يوان أي ما يعادل 75.4$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،  بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 466 مليار يوان أي ما يعادل 72.0$ مليار، وذلك على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات دون التوقعات وتسارع نمو الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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