شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام نظيره الأمريكي والأنظار على حديث باول وخطة بايدن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن خطته التحفيزية.

في تمام الساعة 03:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.7174 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7178، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7173، بينما حقق الأدنى له عند 0.7197.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 8.9% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الغذاء لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 785 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة برينستون، بخلاف ذلك، وبالنظر إلى التطورات السياسة في واشنطون، فقد تابعنا تمرير مجلس النواب مشروع قانون عزل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري بسبب تحريضه على اقتحام مبنى الكونجرس وأعمال العنف التي حدثت في العاصمة واشنطون الأسبوع الماضي.

ويذكر أن تلك المحاولة لعزل الرئيس الأمريكي هي الثانية من مجلس النواب عقب أكثر من عام من فشل المحاولة الأولى والتي فشلت نظراً لعدم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك وتتجه الأنظار بذلك من جديد لمجلس الشيوخ، ونود الإشارة، إلي أنه قد تم نشر قوات من الحرس الوطني في مبنى كابيتول هيل بالعاصمة لتأمينه ضد أعمال عنف محتملة عقب تصريحات ترامب بأن عزله قد يؤدي لعدم الاستقرار لبلاده.

ويأتي ذلك قبل أيام معدودة على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي في 20 من كانون الثاني/يناير، ويذكر أن بايدن الذي من المقرر أن يصبح الأربعاء المقبل الرئيس الأمريكي السادس والأربعين نوه الجمعة الماضية أنه سيقوم الخميس بإطلاق حزمة تحفيزية ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا مصرحاً آنذاك أن التحفيز ستكون بتريلونات.