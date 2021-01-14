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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في اليابان تفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.
وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 2.0% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.2%.