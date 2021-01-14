شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.34% بما يعادل 29.83 نقطة، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، طيلة ثبات الدعم المحوري 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,737.20 ومستوى المقاومة 9,000.00.