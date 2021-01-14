شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يجني أرباحه – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحر الأحمر (4230) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاتها لأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.48% ليخسر السهم نحو 36 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 24.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.85 ومستوى المقاومة 25.30.