شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 9.47، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 6.36 إلى 11.40)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -0.09 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 8.88 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي، طيلة ثبات المقاومة 9.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.88 ومستوى المقاومة 9.47.