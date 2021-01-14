شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يحول مكاسبه المبكرة إلى خسائر – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم المتحدة للتأمين (8190) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 19.68، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.52% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 21.20.