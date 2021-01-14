شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.97% بما يعادل -0.36 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 17.68، ليستهدف مستوى المقاومة 19.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.26 ومستوى المقاومة 19.00.