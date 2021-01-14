شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.11% بما يعادل 1.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 50.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 58.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.10 ومستوى المقاومة 58.20.