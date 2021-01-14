شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الحمادي (4007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أعلن السهم عنها بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل -0.15 نقطة، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 26.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.40 ومستوى المقاومة 29.15.