شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف يواصل الصعود – تحليل صباحي – 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الخزف (2040) في آخر جلساته، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه ال رئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.55 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.75 ومستوى المقاومة 50.90.