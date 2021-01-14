شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يستعيد اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 65٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير فيكمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 64٫50 فلس، ليستعيد بذلك اتجاهه الصاعد على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 70 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 64 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.5 بينما مستوى المقاومة هو 66.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد