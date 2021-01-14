شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE)يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 762فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 800فلس كمستوى أول ثم 850 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 730 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 754.3 بينما مستوى المقاومة هو 767.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد