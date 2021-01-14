شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 426 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية،كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 450 فلس ثم 485 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 400 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 415 بينما مستوى المقاومة هو 435 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد