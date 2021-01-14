شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يسجل أعلى مستوى في ثمانية اشهر -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 209 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مايو من العام الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 205 فلس، مما يشير الى ان السهم يتجه لمستوى المقاومة التالي عند 230فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 200 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 205 بينما مستوى المقاومة هو 213 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد