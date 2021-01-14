شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL)يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 51 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 48 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.3 بينما مستوى المقاومة هو 51.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط