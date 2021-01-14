شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 71٫50 فلس، لينجح السهم بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 82 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 67 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69.0 بينما مستوى المقاومة هو 73.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد