شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا لمستوى 710 فلس في تقرير سابق لنا منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 726 فلس، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يساهم في تمديد السهم لمكاسبه في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 750 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 710 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 720 بينما مستوى المقاومة هو 730 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد