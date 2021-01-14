شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 17٫40 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 16٫65 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى17٫60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.22 وبين مستوى المقاومة هو 17.57 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط