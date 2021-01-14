شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 7٫88 ريال، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كماكون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7٫10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.65 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط