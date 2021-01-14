شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 14-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1٫765 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى1٫70 ريال، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، لذلك نتوقع إمكانية وصول السهم لمستوى المقاومة 1٫95 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.74 وبين مستوى المقاومة هو 1.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد